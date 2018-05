Gevonden lichaam in Franeker is van vermiste Dénis (26)

Heinen ging met twee vrienden Koningsdag vieren in het Friese Franeker maar was daarna spoorloos. Hij werd voor het laatst gezien in de jachthaven van de Watersportvereniging Franeker.

De politie en marine zochten de afgelopen dagen met duikers en sonarapparatuur in de buurt van de haven. Ook de hulp van speurhonden en een helikopter werd ingeschakeld.

Zoektocht Heinen

Watersportstad Franeker was donderdag het toneel van de zoektocht naar Heinen. Er werd druk gezocht in en rondom de jachthaven in Franeker. De schippers was gevraagd niet te varen vanwege de zoektocht.

Er werd van alles geprobeerd rondom het water, dat tussen de 1,60 en 2,50 meter diep is. Er is deze week onder meer gedregd en wederom vloog donderdag een helikopter over voor het beste overzicht.

’Familie aangeslagen’

De aangeslagen familie volgde de zoektocht op de voet. Leden van de familie zijn in Friesland geweest om te flyeren. Zus Pauline van den Broek was tevens actief op sociale media, om aandacht voor de vermissing te vragen.

De familieleden heeft er tijdelijk voor gekozen om niet publiekelijk over de zaak te praten. „De hele situatie is te emotioneel”, gaf Van den Broek donderdagmiddag namens de verdrietige familie aan.

In Franeker werd donderdag weer uitgebreid gezocht naar Dénis Heinen.