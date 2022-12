Brand in loodsen Zevenbergen, afzetting wegens instortingsgevaar

Ⓒ eye4images

ZEVENBERGEN - Aan de Allensweg in het Brabantse Zevenbergen staan vier loodsen in brand. De brandweer meldt dat het gebied waar de brand woedt, ruim is afgezet in verband met instortingsgevaar van de loodsen.