Brandstofprotesten in Iraanse steden

Naar Nederlandse maatstaf is benzine spotgoedkoop in Iran. Voor de eerste 60 liter die automobilisten per maand tanken, betalen ze nu 15.000 rial per liter, 0,32 euro. Iedere volgende liter kost het dubbele. Voorheen subsidieerde de overheid de eerste 250 liter per maand en betaalden consumenten daar 10.000 rial voor 0,22 euro per liter.

De Iraanse regering heeft aangekondigd dat 18 miljoen huishoudens met lage inkomens een toelage krijgen ter compensatie, maar dat overtuigt veel inwoners niet. Vanwege de prijsverhoging zijn onder meer betogingen in de hoofdstad Teheran, Kermanshah, Isfahan, Tabriz, Karadj, Shiraz, Yazd, Boushehr en Sari.

Iran heeft het economisch zwaar door economische sancties van de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft een eerder gesloten akkoord over de nucleaire activiteiten van het land opgezegd. Hij meent dat Iran nooit is gestopt met het ontwikkelen van kernwapens. Iran zelf zegt alleen nog uranium te verrijken voor kernenergie en medische doeleinden.