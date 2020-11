Man mogelijk blijvend invalide geslagen voor ogen kind (10)

,,Ik ben een alleenstaande vader, en ik probeer alles te doen voor mijn dochter. Ik hoop dat ik snel verbetering boek en mijn handen weer kan bewegen, dat ik mij in een rolstoel kan voortbewegen. Of eventueel een langere tijd kan autorijden. Zodat mijn dochter weer naar de manege kan gaan, naar paardrijden’’, vertelt de emotionele man in Opsporing verzocht.

De zware mishandeling vond op zondag 1 november plaats, maar vandaag werd aandacht aan de zaak besteed in Opsporing Verzocht. De politie kon één verdachte insluiten. Twee mensen zijn nog voortvluchtig.

Signalement

De twee jongemannen die nog worden gezocht, hadden allebei een petje op en zijn redelijk smal van postuur. Zij zouden een lichte huidskleur hebben, mogelijk rond 20 jaar oud zijn en met een lokaal accent spreken. Eén van hen had donkerblond haar. De verdachten reden in een rode Citroën C1.

Inmiddels heeft de recherche meerdere getuigen gesproken, maar men komt graag nog in contact met mensen die iets hebben gezien of over dashcambeelden beschikken. „Ook als u denkt dat er niets bijzonders te zien is, wil de recherche graag uw dashcambeelden zien; de kleinste details kunnen cruciaal zijn in dit onderzoek”, benadrukte men in het opsporingsprogramma.