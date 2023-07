LIVE | Acht klimaatactivisten staan terecht voor opruiing na blokkade A12: ’Ontwrichtend’

Extinction Rebellion heeft de Utrechtsebaan, zoals dat stuk A12 in Den Haag heet, inmiddels zeven keer geblokkeerd. De snelweg ligt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De klimaatactivisten demonstreren met de blokkades tegen subsidies aan de fossiele industrie.

De acht klimaatactivisten die woensdag terecht staan, werden in januari aangehouden voor opruiing en kregen van het OM een gebiedsverbod voor dat stuk van de A12. In februari oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het gebiedsverbod voor drie van de acht klimaatactivisten onterecht was, omdat zij de openbare orde nog niet hadden verstoord op het moment dat het OM het gebiedsverbod oplegde. Bij de andere vijf was het wel terecht, vond de rechter, omdat zij ook hadden opgeroepen voor blokkades van Extinction Rebellion die al hadden plaatsgevonden.

Het OM verlengde het gebiedsverbod van deze vijf activisten na drie maanden, maar daar was de rechter het niet mee eens. De rechtbank zag niet in waarom verlenging noodzakelijk was en noemde dit buitenproportioneel. Inmiddels mogen alle acht de activisten dus weer op de Utrechtsebaan komen.

Extinction Rebellion benadrukt dat de blokkades vreedzame demonstraties zijn. Een van de acht activisten die terecht staat, is acteur Sieger Sloot. „Zal een mogelijke veroordeling een afschrikwekkende functie hebben? Zal ik het daarmee nooit meer doen? Absoluut niet”, zegt hij over de rechtszaak. Extinction Rebellion heeft al aangekondigd vanaf 9 september elke dag de A12 te gaan blokkeren. Sloot zegt dat hij daar ook weer wil aansluiten.

De gemeente Den Haag wijst er net als het OM op dat het blokkeren van wegen niet is toegestaan. Burgemeester Jan van Zanen wil dat de acties plaatsvinden op het Malieveld, maar daar hebben de activisten geen gehoor aan gegeven.