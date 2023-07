Taakstraffen geëist tegen klimaatactivisten: ’Surrealistisch’

Onder de in totaal acht verdachten waren acteur en cabaretier Sieger Sloot en Jelle de Graaf, bekend van het plakincident bij Jinek. Sloot wordt samen met Lucas W. ook verdacht van het plegen van openlijk geweld en vernieling tijdens een XR-demonstratie. Zij zouden de tekst „stop fossiele subsidies” op een muur in de tunnelbak op de Utrechtsebaan hebben gespoten.

Die tekst bleek, zo werd op een filmpje in de rechtszaal getoond, niet te verwijderen. De gemeente Den Haag heeft uiteindelijk de muur moeten verven. „Ik zie het probleem niet. Ik zou het gewoon lekker laten staan. Ik zou ook niet zeggen dat het vernieling is; het is een oproep”, zei Sloot daarover.

Schadevergoeding 9053 euro

De gemeente diende een verzoek tot schadevergoeding in van 9053 euro. Dit bedrag is voor de kosten van het verwijderen van de teksten en voor de verkeersmaatregelen die genomen moesten worden nadat de groep de weg blokkeerde.

Sloot noemde het woensdag „surrealistisch”, dat hij terecht staat. „Dat heeft alles te maken met of dingen in proportie zijn. Ik denk dat het daar vandaag veel over zal gaan.”

Op de vraag van de voorzitter of Sloot ook nagedacht had over de veiligheid van de automobilisten toen zij de A12 blokkeerden, reageerde hij: „laten we het aan Pakistaanse boer vragen die zijn huis en land kwijtraakt door modderstromen die komen door klimaatverandering. Is tien minuten in je auto in een tunnelbak zitten dan heel erg? Het gaat allemaal over proportionaliteit.”

De OvJ vroeg zich daarop af wat de Pakistaanse boer zou vinden van Sloots wintersporttrip. „Talk the talk and walk the walk”, zegt hij in zijn requisitoir.

In tranen

De verdachten benadrukten dat ze vinden dat niet zij, maar de CEO’s van KLM, Tata en Shell terecht zouden moeten staan. Eén van hen, Anne H., barst tijdens het behandelen van de persoonlijke omstandigheden in tranen uit. „Moeten we onze kinderen niet gaan behandelen als terminale patiënten? En nog een jaar of tien of twintig leuke dingen met ze doen, zolang het nog kan?”

Jelle de Graaf, die bekendheid verwierf nadat hij zich live bij Jinek aan de tafel vastlijmde, zegt dat zijn oproepen om de A12 te blokkeren vanuit „volledig bewustzijn en volle overtuiging”, gedaan zijn. In de rechtbank riep hij wederom op mee te doen aan door XR aangekondigde blokkeeracties in september.

Vrijspraak voor één

„We vonden en vinden dat het OM, na de zesde geplande blokkade niet langer aan de zijlijn kon blijven staan”, stelt de officier. Aanjagers met een groot sociale media bereik werden daarom in januari van dit jaar aangehouden.

Voor zeven van de acht verdachten is door het OM een taakstraf geëist. De straffen variëren van zestig uur voor de vijf die worden verdacht van opruiing (waaronder De Graaf), tachtig uur voor Sloot, die naast opruiing ook de tunnel bekladde en 90 uur voor Lucas W., die daar bovenop zijn gebiedsverbod overtrad. Voor één van hen is vrijspraak gevraagd.

Extinction Rebellion benadrukte dat de blokkades vreedzame demonstraties zijn. Sieger Sloot: „Zal een mogelijke veroordeling een afschrikwekkende functie hebben? Zal ik het daarmee nooit meer doen? Absoluut niet.”

Extinction Rebellion heeft aangekondigd vanaf 9 september elke dag de A12 te gaan blokkeren. Sloot zegt dat hij daar ook weer wil aansluiten.