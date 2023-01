Meerdere mensen ernstig gewond bij ongeluk op A6 bij Lemmer

Het ongeval vond rond 17.00 uur plaats. Het verkeer wordt omgeleid.

Volgens Rijkswaterstaat gebeurde het ongeluk in een file die was ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. Een deel van de lading van de vrachtwagen, sinaasappels en meloenen, is op de weg beland. De verwachting van Rijkswaterstaat is dat de afhandeling van beide incidenten „zeker de rest van de avond in beslag zal nemen.”