Italiaanse na 36 uur gered uit grot na val op 150 meter diepte

De 31-jarige Ottavia Piana is speleoloog, iemand die grotten bestudeert, en was volgens Rai News al meerdere keren in de grot geweest waar het nu misging, de Bueno Fonteno bij het Iseomeer. Ze was met vier andere grotonderzoekers onderweg om een nieuwe route te verkennen. De rots waaraan ze haar touw had vastgemaakt brak af en daardoor viel ze een stuk naar beneden en raakte ze gewond.

Twee van de speleologen gingen hulp halen, de andere twee bleven bij Piana, zoals protocol is bij ongevallen in grotten. De reddingswerkers hebben haar op een brancard gelegd, maar ze moesten uiterst precies te werk gaan om die naar boven te krijgen. De grot is op sommige plekken erg steil en smal waardoor het lastig manoeuvreren was met de brancard.

De vrouw is na de bevrijding uit de grot met een vliegtuig naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou in goede conditie zijn volgens Italiaanse media.