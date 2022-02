Dode na melding steekpartij in woning Honselersdijk, Zuid-Holland

Kopieer naar clipboard

Agenten aanwezig in Honselerdijk.

HONSELERSDIJK - Na een melding van een steekincident heeft de politie een dode gevonden in een woning aan het Regulierenpad in het dorp Honselersdijk in Zuid-Holland. „Inmiddels hebben wij een verdachte aangehouden”, aldus de politie donderdagmiddag.