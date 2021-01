Biden kiest ex-diplomaat Burns als chef CIA

Burns was onder president Obama onderminister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur in Moskou onder president George W. Bush. Hij diende ook als ambassadeur in Jordanië. Momenteel is Burns voorzitter van de Carnegie-denktank die zich bezighoudt met internationale vraagstukken.

Biden zegt in een verklaring dat Burns zijn overtuiging deelt dat inlichtingendiensten apolitiek moeten opereren. De Central Intelligence Agency houdt zich bezig met het vergaren van inlichtingen in en over anderen landen dan de VS.

