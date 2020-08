Trump: Biden is vernietiger van Amerikaanse grootsheid

„Joe Biden is geen redder van Amerika’s ziel. Hij is de vernietiger van Amerika’s banen en als hij de kans krijgt, zal hij de vernietiger zijn van de Amerikaanse grootsheid”, aldus de president. „Deze verkiezingen zullen beslissen of we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda ons gekoesterde lot vernietigt”, zei hij.

Hij beloofde in zijn tweede termijn de belastingen te verlagen, 10 miljoen banen te creëren in 10 maanden, het land te veranderen in de „productiesupermacht van de wereld” en een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

Tegen het einde van het jaar zei hij de coronapandemie met een vaccin te „verpletteren. We zetten het wetenschappelijke vernuft van Amerika in om in recordtijd een vaccin te produceren. We zullen dit jaar een veilig en effectief vaccin hebben en samen zullen we het virus vernietigen.”

Trump sprak vanuit de tuin van het Witte Huis, die hij had getransformeerd tot een flitsend evenementencentrum voor de laatste avond van de Republikeinse conventie. Zijn boodschap over anarchie onder Democratisch bewind werd versterkt door een reeks voorgaande sprekers, onder wie zijn dochter Ivanka.

Toen hij zelf aan het woord kwam, hield Trump zich niet in. „Als links aan de macht komt, zullen ze de buitenwijken slopen en je wapens in beslag nemen”, zei hij, terwijl hij Biden brandmerkte als een man met een geschiedenis van „verraad” en „blunders.”