Trump: Biden man met geschiedenis van verraad en blunders

De keuze in november is duidelijk, zo zei Trump. „Deze verkiezingen zullen beslissen of we de Amerikaanse droom kunnen redden, of dat we de socialistische agenda onze toekomst laten vernietigen.” Trump noemde Biden een „socialistisch paard van Troje.”

Als Biden president wordt, zal hij volgens Trump niet zelf regeren, maar partijprominenten als Bernie Sanders. „Als Joe Biden al niet de kracht heeft om op te staan tegen die waanzinnige Marxisten als Bernie Sanders, hoe gaat hij dan ooit opkomen voor u?”

Wapens afgepakt

Onder Biden zullen de welgestelde buitenwijken van de steden vernietigd worden, en wapens afgepakt worden, zei Trump. Ook zal Biden rechters aanstellen die „je tweede amendement (het recht op vuurwapens) van tafel zal vegen, net als andere constitutionele vrijheden.”

„Als links aan de macht komt, zullen ze de buitenwijken slopen en je wapens in beslag nemen”, zei hij, terwijl hij Biden brandmerkte als een man met een geschiedenis van „verraad” en „blunders.”

Trump schetste een gitzwart toekomstbeeld van een Amerika onder Biden. Hij noemde Biden daarbij meer dan 40 keer in zijn 70 minuten speech. Ter vergelijking: Biden sprak twintig minuten, en noemde Trump geen een keer bij naam.

Greatest hits

Maar als Trump herkozen zou worden, dan ziet de wereld er heel anders uit, zo beloofde de president. Trump gaf een soort greatest hits van alle successen die hij als president voor elkaar had gebokst. Alles kwam voorbij, van nieuwe handelsverdragen, tot het stopzetten van de Iran-deal, en van het bouwen van bijna 500 kilometer muur -„hij werkt nog beter dan in onze wildste dromen”- tot het belastinghervormingen.

Corona-aanpak ’succesvol’

Volgens Trump is zijn aanpak van corona ook een groot succes. „Om zoveel mogelijk mensen te redden, richten we ons op de wetenschap, de feiten en de data”, stelde Trump. Trump botste juist regelmatig met zijn eigen ambtenaren en infectiedeskundigen. Inmiddels zijn er ruim 180 duizend doden gevallen en rond de 6 miljoen besmettingen in de VS. Dat zijn hogere aantallen dan in bijvoorbeeld Europa.

Trump keek liever naar de toekomst als het om corona ging, en zei dat er voor het eind van het jaar „en mogelijk eerder” een vaccin kan zijn. Dat zou precies rond de verkiezingen zijn. Ook in het publiek leek corona geen groot probleem meer. Er waren zo’n 1500 mensen aanwezig. Die zaten allemaal op stoeltjes dicht op elkaar, en droegen geen mondkapjes, wat in Washington DC ook buiten verplicht is.

Trump hield zijn speech voor een fraai uitgelicht Witte Huis, met een lange rij Amerikaanse vlaggen ervoor. Hij sprak vanachter een spreekgestoelte met het presidentiële zegel. Presidentieler kon eigenlijk niet. Naast hem stonden grote schermen met daarop het logo van de Trump-campagne.

Over de locatie was veel te doen. Het is ongebruikelijk dat een president het Witte Huis gebruikt in zijn campagne, en al helemaal op zo’n overduidelijke manier. Er is een wet die campagne en overheid moet scheiden. Tijdens Trumps toespraak liepen die twee juist compleet door elkaar.

Officieel is de president uitgezonderd van deze wet, maar ambtenaren en bijvoorbeeld ministers niet. Volgens experts begeeft Trump zich hiermee ethisch en juridisch op glad ijs, en zijn bang dat hiermee een precedent wordt geschept. Maar binnen zijn eigen partij leek niemand er problemen mee te hebben dat ’the people’s house’ nu als decor van een campagne diende.

Rond het Witte Huis waren protesten georganiseerd rond de toespraak van Trump. Er waren veel demonstranten in de stad vanwege een grote mars tegen politiegeweld morgen. Gedurende de hele avond waren op de achtergrond toeters en muziek te horen. Maar de afscheidingshekken waren ver van het Witte Huis gezet.

Na afloop van de toespraak was er vuurwerk rond het Washington monument. Voor een lachend toekijkende Donald Trump, omringd door zijn kinderen en vrouw, schreven de vuurpijlen de woorden ’Trump 2020’ in de lucht.