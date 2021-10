Premium Het beste van De Telegraaf

Gemengde reacties bij asielzoekers in Amsterdams hostel: ’Al meerdere keren gevraagd om verse groente’

Door Vincent Triest Kopieer naar clipboard

Het Stayokay-hostel in het centrum van Amsterdam is vorige week in gebruik genomen als opvangplek voor negentig asielmigranten. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op zoek naar hotels, hostels en vakantieparken om vreemdelingen te kunnen opvangen. Door het tekort aan bedden in de asielopvang is elke plek die gevonden kan worden, hard nodig om het noodscenario van sporthallen met asielzoekers in de dorpen en steden te voorkomen.