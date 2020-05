Eerste vakantievluchten Transavia vanaf 4 juni

Transavia gaat volgens haar vanaf Amsterdam op zes bestemmingen in Griekenland (Athene, Heraklion en Thessaloniki), Portugal (Faro, Lissabon) en Spanje (Málaga) vliegen. „Per week zal onderzocht worden of en welke vluchten en extra bestemmingen hier de komende tijd aan toegevoegd kunnen worden.”

„Een belangrijk besluit na negen weken waarin wij niet konden vliegen op repatriëringsvluchten na’, zegt Transaviabaas Marcel de Nooijer. De situatie verandert volgens hem per dag.

De Transavia-vliegtuigen worden vaker en grondiger gereinigd en contactmomenten tussen bemanning en passagiers worden tijdens de vlucht tot een minimum beperkt. Verder moeten passagiers uit risicogebieden een gezondheidsverklaring invullen. Vanaf 4 juni dragen crew en reizigers op alle vluchten mondkapjes. Passagiers moeten daar zelf voor zorgen.

In Portugal worden de harde restricties als eerste opgeheven. Vanaf 4 juni start Transavia weer langzaam met vluchten. Voor Spanje geldt op dit moment code oranje en moeten reizigers bij aankomst twee weken in quarantaine. Wie voor familiebezoek of naar een tweede huis gaat vindt dat geen probleem. Griekenland kent voor Nederlanders nog een inreisverbod tot 31 mei. Dat zou daarna worden opgeheven.