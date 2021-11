LIVE | Aangepaste sinterklaasintochten in het land, protest bij intocht in Breda

De landelijke intocht van Sinterklaas is ook dit jaar alleen te volgen op tv. Hij kwam vrijdag al aan in Nederland. Met een defilé begroeten burgemeesters en kinderen de goedheiligman en zijn pieten bij het Grotepietenhuis. Ook in andere plaatsen zijn intochten van de sint. In Breda protesteert Kick Out Zwarte Piet tegen de aanwezigheid van grijze pieten.

Vorig jaar was er vanwege de coronamaatregelen ook geen landelijke intocht en was er eveneens een defilé bij het Grotepietenhuis in Paleis Soestdijk in Baarn.

Veel lokale sinterklaascomités hebben de intocht aangepast vanwege de vele coronabesmettingen. Zo zijn er besloten evenementen waarvoor volwassenen een coronatoegangsbewijs nodig hebben, zoals in de haven van Scheveningen en op het Willemsplein in Rotterdam. Sommige plaatsen hebben de intocht afgelast, zoals Utrecht, Roermond en Volendam.

Hoewel op veel plekken inmiddels de roetveegpiet is geïntroduceerd, is er ook dit jaar protest. Zo demonstreert Kick Out Zwarte Piet zaterdag om 10.00 uur in Breda vlakbij Park Valkenberg, waar een sinterklaasfeest is met grijze pieten. De actiegroep vindt dit racistisch en een „schijnoplossing.” De organisatie van de intocht houdt echter vast aan de kleur grijs om onherkenbaar te zijn.

In Alkmaar, waar dit jaar voor het eerst alleen roetveegpieten zijn te zien, demonstreert Pegida zaterdagmiddag bij de intocht vóór Zwarte Piet. Ook is de organisatie van plan zondag in Amsterdam van zich te laten horen bij de aankomst van de sint.

07.50 - Ruim 5,4 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Naar de persconferentie over de nieuwste coronamaatregelen hebben vrijdagavond in totaal ruim 5,4 miljoen Nederlanders gekeken. De uitzending werd daarmee iets beter bekeken dan die van 2 november, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Die trok zo’n vijf miljoen kijkers.

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge werd zoals gebruikelijk live uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Volgens SKO keken de meesten naar NPO 1 (3.586.000). Naar de uitzending op RTL 4 keken 1.469.000 mensen en op SBS6 stemden 361.000 kijkers af.

De coronapersconferentie op NPO1 was het best bekeken programma van de dag, gevolgd door The Masked Singer op RTL4. Daar keken 2,1 miljoen mensen naar.

07.00 - Minder dan helft van bezoekers wordt om ID bij coronapas gevraagd

De controle van het coronatoegangsbewijs laat nog te wensen over, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo blijkt uit een peiling dat minder dan de helft van bezoekers van bijvoorbeeld bioscopen om een ID-bewijs wordt gevraagd als ze hun coronapas laten zien. Gemiddeld worden zeven op de tien bezoekers om een toegangsbewijs gevraagd.

Het is nodig om ook het ID-bewijs te controleren als iemand een coronapas laat zien. Zonder identificatie is fraude namelijk makkelijker. Er is inmiddels een levendige handel in vervalste QR-codes ontstaan, die zonder ID-controle vaker onopgemerkt blijven. De overheid is in overleg met brancheorganisaties over hoe de controle beter kan.

Het kabinet wil dat het coronatoegangsbewijs (CTB) binnenkort een belangrijkere rol gaat spelen in het tegengaan van besmettingen. Het CTB wordt uitgebreid naar meer sectoren en ook werkgevers zouden hun werknemers ernaar mogen vragen. Hier moeten de Eerste en Tweede Kamer wel nog eerst mee instemmen.