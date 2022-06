Kilometers lang Pools hek op grens met Wit-Rusland klaar

De grens tussen Polen en Wit-Rusland is 418 kilometer lang, maar loopt grotendeels door rivieren en meren. De landgrens is nu afgeschermd met het hek.

Premier Mateusz Morawiecki bezocht de grensovergang bij Kuznica vanwege de voltooiing van het hek. Hij noemde de keuze van Wit-Rusland om migranten uit het Midden-Oosten te halen en naar EU-landen te sturen het begin van de huidige crisis in Oekraïne. „Dit was de eerste aanval. Het testte de buitenste EU-grens op verzoek van de Russische president Poetin.”

Vorig jaar gingen gingen veel migranten uit het Midden-Oosten via Wit-Rusland naar landen in de Europese Unie zoals Polen. Dat zorgde voor een grote migrantenstroom. De EU-landen wilden die mensen geen asiel aanbieden, veel van de migranten werden in tentenkampen bij de grens opgevangen, onder vaak barre omstandigheden.

Journalisten en mensenrechtenactivisten mogen sinds vorig jaar niet meer binnen 3 kilometer van de grens komen. Dat verbod wordt vrijdag opgeheven, omdat het hek af is.