Man staat op dak rijdende metro Amsterdam, GVB ’met stomheid geslagen’

De GVB-woordvoerster zegt met stomheid te zijn geslagen. „Metrosurfen is niet alleen gevaarlijk, maar ook nog eens verboden”, zegt zij. Bij station Overamstel is nog naar de man gezocht, maar hij was niet meer te vinden.

Volgens de woordvoerster zit het gevaar vooral in de onvoorspelbaarheid van de bewegingen van de metro en in de hoogte van het metrostel. Bovendien ligt er soms op het dak nog allerlei elektronica, zeker als het een metro is die kan worden omgebouwd tot tram. Zij zegt nog geen gevallen van metrosurfen te hebben meegemaakt in de vijftien jaar dat ze bij het GVB werkt.