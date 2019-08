Ⓒ Roland de Jong / Manfred Berrevoets

Goes - Op de Grote Markt in Goes is woensdagochtend een vrachtwagen met 12.000 liter bier gekanteld. Het is niet duidelijk hoe de vrachtwagen heeft kunnen kantelen, aangezien geen obstakels waar te nemen zijn en het plein vrij vlak is. De bestuurder van het voertuig is niet gewond geraakt.