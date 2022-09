Zwitsers stemmen over verhoging pensioenleeftijd voor vrouwen

Het Zwitserse parlement stemde vorig jaar in met de maatregel om de pensioenleeftijd van vrouwen gelijk te trekken met die van mannen. Linkse partijen en vakbonden zijn tegen de hervorming „over de rug van vrouwen” en dwongen een referendum af over de zaak.

Voorstanders van de hervorming menen dat het gelijktrekken van de leeftijd niet onredelijk is. Tegenstanders wijzen op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen minder en krijgen volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken gemiddeld een 35 procent lager pensioen dan mannen. Die ongelijkheid moet eerst worden aangepakt alvorens het pensioenstelsel kan worden aangepast, zeggen critici.

Veehouderij

De stemgerechtigden kunnen zich zondag ook uitspreken over een verbod op intensieve veehouderij. Fabrieksmatige veehouderij zou tot het verleden moeten gaan behoren, zeggen dierenwelzijnsorganisaties die achter het referendum zitten.

Om een referendum af te dwingen is in Zwitserland het ophalen van 100.000 handtekeningen binnen achttien maanden nodig. Het land heeft zo’n 8,5 miljoen inwoners, zodat zo’n 1,2 procent van de bevolking de petitie moet ondertekenen. Het kan overigens jaren duren voordat een referendum is gehouden en een grondwetswijziging is gerealiseerd.

Een krappe meerderheid lijkt volgens peilingen voor hervorming van het pensioenstelsel te zullen stemmen, het verbod op intensieve veehouderij lijkt het niet te gaan halen. Onder de huidige wetgeving mogen boeren niet meer dan 1500 varkens, 27.000 kippen of 300 kalveren houden, waardoor megastallen zoals die er in andere landen zijn, feitelijk niet bestaan in Zwitserland.