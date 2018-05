Buurt vreesde escalatie: ’Die zoons heersen in de straat’

De schietpartij vond woensdagavond plaats op de Krootstraat in Amsterdam Zuidoost Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De schietpartij in de Krootstraat in Amsterdam Zuidoost kostte waarschijnlijk een jonge twintiger het leven. Een andere 29-jarige man werd in zijn been en heup geschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit ooggetuigenverslagen blijken de twee aangehouden mannen, die worden verdacht als schutters, eerst een andere auto onder vuur te hebben genomen.