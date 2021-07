Cruiseschepen vanaf 1 augustus verbannen bij Venetië

Premium Binnenland

Is een vakantie in ’la douce France’ nog wel leuk dit jaar?

Een verblijf in Frankrijk is deze zomer een stuk minder zorgeloos dan in het precoronatijdperk. Voor een drankje op het terras, een bezoek aan een museum of een dag naar het pretpark is een ’gezondheidspas’ nodig. Wat houdt dat in, hoe kom je eraan en wat betekent het voor je vakantie?