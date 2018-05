Meijerink: ik ga wél schreeuwen op de Dam

„Ja, ik ga morgen wel naar de Dam. Wat ik daar ga doen? Schreeuwen”, zei Meijerink, meteen na de rechtszaak in een live video van De Telegraaf. „Ik ben niet bang om opgepakt te worden. We maken een aanklacht tegen het kolonialisme. Wat een koloniaal instituut als de rechtbank daarvan vindt, is niet interessant.”

„We gaan straks naar de Dam”, zegt Meijerink, die eerder werd veroordeeld tijdens krakersrellen in Utrecht. „We gaan niet in groepsverband, maar individueel.”

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman verwacht dat Meijerink meteen wordt opgepakt, zodra hij iets doet. Hij mag tussen 18.00 en 22.00 uur zich niet in de buurt van de Dam bevinden. „Als ze me willen oppakken, ga ik verstoppertje spelen, of zoiets”, vertelt Meijerink daarover.

Inmiddels dreigt chaos tijdens de dodenherdenking, nu actiegroeperingen als Marron United mogelijke raddraaiers willen ’corrigeren’. Ook fanatieke Ajax-fans van Molukse afkomst zinnen op actie, zo schreef deze krant vanmorgen. Meijerink betreurt hoe het debat verloopt, zo vertelde hij in de rechtszaal.

Verslaggever Saskia Belleman heeft de rechtszaak live gevolgd via Twitter.