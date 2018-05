Miljardenimpuls voor de marine

Staatssecretaris Visser (Defensie) heeft dat donderdag officieel aangekondigd aan de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een investering die de 6,7 miljard euro beloopt, nog buiten de vervanging van de onderzeeboten, waarvoor 2,5 miljard euro is gereserveerd.

In de defensienota lijken de zeestrijdkrachten heeft meest te profiteren van de extra middelen die dit kabinet aan de krijgsmacht uitgeeft. Deze kabinetsperiode komt er uiteindelijk structureel 1,5 miljard euro bij.

De huidige multupurpose fregatten, de Zr.Ms. Van Speijk en de Zr.Ms. Van Amstel kwamen tussen 1991 en 1995 bij de marine in de vaart met een voorziene levensduur van 25 jaar. In 2024 moeten de nieuwe fregatten in gebruik zijn.