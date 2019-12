Vermiste Max (23) ging sigaret roken, maar verdween

Meijer is volgens een verklaring van de Nederlandse politie met vrienden wezen stappen in de Belgische stad. Na het stappen zijn ze nog een broodje gaan halen in een kebabzaak in het Schipperskwartier. „Max was eerder klaar met eten”, aldus de politie, „en zei dat hij alvast naar de, in de buurt staande, auto zou lopen om een sigaret te roken. Toen de vriend korte tijd later bij de auto kwam, was Max daar niet.”

De vriend van Meijer wachtte nog een paar uur bij de auto, tevergeefs, en pakte uiteindelijk een taxi naar huis. „Van Max ontbreekt sindsdien ieder spoor.”

Flyers uitdelen

Familie en vrienden van de jonge Brabander deelden dinsdag flyers uit in het Antwerpse Schipperskwartier, waar hij voor het laatst werd gezien. Zus Amy maakt zich grote zorgen om haar broertje, vertelt ze tegen BN DeStem. „De Antwerpse recherche neemt de verdwijning in ieder geval heel serieus. Daar zijn we blij om. We hopen dat we snel nieuws hebben.”

„We vrezen het ergste”, aldus tante Natasja. „We doen alles wat we kunnen. We delen flyers uit en vragen camerabeelden op. De laatste beelden die we gezien hebben van Max werden gemaakt in pitazaak Kababu. Daar heeft hij nog wat gegeten. Welke richting hij vervolgens uit gelopen is, weten we niet. We denken niet dat hij te veel gedronken had, hij zou met de auto naar huis rijden en drinkt dan enkel iets in het begin van de avond. Is hij in het water terecht gekomen en verdronken, we weten het niet.”

Signalement

Max Meijer is 1,72 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen en donkerblond haar. Zijn haar is kort geschoren langs de zijkanten en langer bovenaan.