’Kinderen getuige van schietpartij Maasbree’

De schietpartij vond plaats in de kern van Maasbree, nabij de kerk, op de Dorpstraat. Ⓒ Keistadnieuws

MAASBREE - In de Limburgse plaats Maasbree zijn maandag vier mensen aangehouden vanwege een schietpartij in de Dorpstraat. Eén persoon raakte daarbij gewond en is behandeld door ambulancepersoneel.