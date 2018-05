Verdachte liquidatie Martin Kok blijft vast

De man werd half april opgepakt in Den Bosch. Een paar weken daarvoor werd ook een 24-jarige Utrechter aangehouden in de gevangenis in Alpen aan den Rijn, waar hij voor iets anders vastzat.

De 49-jarige Kok, die publiceerde op misdaadwebsite Vlinderscrime, werd op 8 december 2016 geliquideerd bij het verlaten van een seksclub in Laren.

Hij was, zo bleek al eerder, aan het begin van die avond ook al aan de dood ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem af kwam rennen, maar dat het wapen niet afgaat. Het lijkt te weigeren, of de man bedenkt zich, dat is niet duidelijk.