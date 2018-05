Waar is Ellen uit Nunspeet?

De Nunspeetse verliet maandagavond rond 21.00 uur haar huis zonder iets te zeggen, zonder jas en tas. Volgens de politie vertrok ze ’in overspannen toestand’. Haar donkerblauwe Citroën Saxo met kenteken SVDN39 is dinsdag langs de Elspeterweg gevonden, tussen Nunspeet en Elspeet. Verder ontbreekt elk spoor van de vrouw.

De familie van Ellen is zelf de omgeving in getrokken om te zoeken naar Ellen. Met behulp van de politie is vervolgens in de omliggende bossen gezocht.

Aan De Telegraaf laat een familielid weten zich zorgen te maken om het lot van de 47-jarige brunette. Hij hoopt dat mensen die meer weten van wat er met Ellen is gebeurd, zich bij de politie melden. Haar auto heeft donkere velgen met een roze randje en een opvallend roze stuurhoes.

Tegen De Stentor vertelde ex-man Marcel van den Broek dat de twee sinds drie weken officieel gescheiden zijn. „Dat wilde ik helemaal niet. Voor mijn gevoel is ze nog steeds mijn vrouw. Ik ben er helemaal kapot van. Ja, het klopt dat ze inmiddels een nieuwe vriend heeft.”

Hij zegt dat de politie rekening houdt met twee scenario’s: „Dat ze alle schepen achter zich heeft willen verbranden en naar het buitenland is vertrokken”, is de ene. „Het andere is zelfmoord. Zelf ga ik er niet vanuit dat ze zichzelf iets aangedaan heeft.”

