Snel: ’Iedereen moet gewoon samenwerken tegen criminaliteit’

De Belastingdienst, waar Snel verantwoordelijk voor is, krijgt in het rapport een tik op de vingers. De fiscus zou wel geld innen bij drugscriminelen, maar vervolgens weinig navraag doen naar de herkomst van het geld en weinig behulpzaam zijn in het delen van informatie met opsporingsdiensten. „De Belastingdienst is amoreel: kijkt niet waar het geld vandaan komt en is terughoudend in het delen van informatie met anderen”, constateren de opstellers van het rapport.

Snel zegt dat hij daar nu nog geen uitgebreide reactie op kan geven. „We gaan daar naar kijken.” Maar op de kritiek dat de fiscus te weinig deelt met opsporingsdiensten zegt hij wel: „Iedereen moet gewoon samenwerken. Ondermijnende criminaliteit, daarvan vinden we het ongelooflijk belangrijk dat we daar gezamenlijk tegenop treden. We hebben daar ook extra geld voor uitgetrokken . Dat dat moet geldt in Amsterdam, maar ook elders”, weet de bewindsman over de ondermijnende drugscriminaliteit. „Ik was gisteren op werkbezoek in Zeeland. Daar zie je in de haven ook dat er allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Die mensen kunnen dat maar blijven doen. Dus daar moeten we op samenwerken. Justitie, politie en ook de FIOD.” Of die samenwerking al goed gebeurt? Snel zegt slechts: „Dat moet gewoon gebeuren.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kon bij de start van de ministerraad nog niet reageren, zei hij. Dat komt na afloop, later vandaag.

Verontwaardiging

Kamerleden reageerden vanochtend verontwaardigd op het verontrustende rapport. Ze willen in elk geval op korte termijn een debat over het onderwerp. De reacties uit de Kamer zijn fel. Het CDA vindt dat ’het wegkijken’ in Amsterdam moet stoppen, de PVV meent dat de oorlog tegen drugscriminelen niet kan gebeuren met de ’doetjes’ die nu de scepter zwaaien op het ministerie en de PvdA stelt dat de strijd tegen misdaad in Amsterdam ’veel serieuzer’ moet.