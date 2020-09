19-jarig slachtoffer schietpartij Arnhem ook verdachte

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Een 19-jarige Arnhemmer is woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij aan de Oostburgwal in zijn stad. De politie verdenkt hem van openlijke geweldpleging rondom de schietpartij en heeft hem gearresteerd. Een man van 24 jaar was volgens de politie betrokken bij de schietpartij en is ook opgepakt.