Eigenaren dode hond Batman voor de rechter

Het dier, een pitbull dan wel stafford luisterend naar de naam Batman, werd door wandelaars gevonden in het Wilhelminapark in Rijswijk.

De hond was met een rode lijn aan de boom gebonden. Het kadaver verkeerde in staat van ontbinding. Een foto op Facebook, waarop de rode lijn was te zien, zou naar het stel uit Rijswijk hebben geleid.

De kwestie leidde tot verontwaardiging bij hondenliefhebbers. Eerder werd bekend dat de verdachten doodsbedreigingen ontvingen.

Dierenliefhebbers zijn in grote getalen aanwezig bij de rechtzaak. Er is ook veel politie op de been.

Onze verslaggever Marieke van Essen woont de zaak bij.