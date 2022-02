Nachthoreca uit protest weer open: ’Verantwoord van God los’

Stan Huygens Journaal

Boze geesten op de vlucht met Chinees Nieuwjaar

Dikke rookwolken verhinderden het zicht op de Dam in Amsterdam, vanwege het Chinees Nieuwjaar. Over het plein knetterden oorverdovende duizendklappers: iets heel anders dan de trektouwtjes, knalerwten en sterretjes die als enige waren toegestaan tijdens Oud en Nieuw. Op de vraag of hij een speciale ...