Voormalig campagneleider Rita Verdonk uit huis gezet

De verhuurder van de woning in het centrum van Breukelen spande onlangs een rechtszaak tegen de oud-spindoctor van Verdonk aan, omdat hij ruim een half jaar zou achterlopen met z’n huurbetalingen, in totaal zo’n negenduizend euro. Sinke bestrijdt dat.

“Ik hoorde pas achteraf dat er een rechtszaak tegen mij gevoerd was. Toen was het al te laat”, vertelt hij telefonisch vanuit Engeland waar hij nu woont. “Ik wilde het huis in Breukelen kopen en heb daartoe zelfs een vooruitbetaling van vijftigduizend euro gedaan. Dat geld is mij afhandig gemaakt”, verzucht Sinke, die daarom nu een civiele procedure aankondigt tegen de verhuurder.

’Gesjoemel met campagnegeld’

Tien jaar geleden maakte Sinke ook al ruzie over geld, maar toen met voormalig VVD-coryfee Rita Verdonk. Zij beschuldigde hem destijds van gesjoemel met campagnegeld van Trots Op Nederland. Later kwam zij daar weer op terug.