Verdachte aangehouden na waarschuwingsschoten Motoragent zwaargewond door spookrijder op A7

Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - Een motoragent is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt door een spookrijder op de A7 ter hoogte van de afrit Hoogkerk in Groningen. Een 27-jarige man uit Groningen is later op het Hoendiep in diezelfde plaats aangehouden. Hierbij loste de politie enkele waarschuwingsschoten, meldt de politie vrijdagochtend.