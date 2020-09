Marco Kroon: ’Ik kon niet anders dan gaan wildplassen’

Kroon, drager van de militaire Willemsorde, betoogde in de rechtbank dat hij door hoge nood geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken. „Ik heb er alles aan gedaan, maar ik kon het niet meer ophouden. Het zweet brak me uit. Het was voor mij niet meer te doen om naar de volgende sanitaire stop te gaan. Het was puur overmacht”, zei Kroon, die een hyperactieve blaas heeft. Ook tijdens de zitting moest hij naar het toilet. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops betoogde dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval.

Een wandeling naar de dichtstbijzijnde toiletwagen was volgens Kroon geen optie, daar was het te druk. „Ik weet dat ik niet mag wildplassen. En ik weet dat ik herkend word. Ik leef in een glazen kooi, daarom hou ik me altijd aan de regels, ook met een biertje op. Maar er was geen mogelijkheid bij de plaszuil te komen, er was geen doorkomen aan. De nood was zo hoog, toen heb ik een rustig plekje gezocht, ver uit het zicht.”

Geen plaspauze

Kroon werd tijdens het urineren aangesproken door agenten. Hij besloot zijn plas af te maken, wat resulteerde in een aanhouding omdat hij zich daarmee eveneens schuldig maakte aan schennis van de eerbaarheid. Tijdens zijn aanhouding zou hij een kopstoot hebben gegeven aan een agent. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar al veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Het hoger beroep hierover dient op 3 december bij het gerechtshof in Arnhem.

Knoops betoogde dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet rechtsgeldig is als de gemeente niet meer toiletten plaatst bij een drukbezocht evenement. Dat is de gemeente volgens Knoops ook verplicht, omdat een VN-verdrag voorschrijft dat alle mensen met een beperking recht hebben deel te nemen aan culturele evenementen. Knoops betoog weerhield de rechter om meteen mondeling uitspraak te doen.

Defensie

Marco Kroon ging deze week na zeventien maanden schorsing weer bij Defensie aan het werk. Hij houdt zich voortaan bezig met veteranenzaken.