Leerling mag niet meer in kartonnen doos

Het jongetje uit Antwerpen heeft ADHD. Maar aangepaste begeleiding kon niet voor hem worden gevonden. Daarom werd, heel inventief, bedacht dat hij zich af en toe in een kartonnen doos in de klas mag terugtrekken als het hem allemaal even teveel wordt, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De school had de ouders beloofd volgend schooljaar voor professionele begeleiding te zorgen.

Maar ondertussen liepen de spanningen in de K’do school zo hoog op dat hij onhandelbaar werd. Hij luisterde niet meer naar de onderwijzers en stak zomaar de straat over zonder uit te kijken.

Woensdag kregen de ouders te horen dat Jules voor 15 dagen geschorst is. Maar ook na die tijd mag hij niet meer terugkomen.

De school kwam donderdag dan toch nog met goed nieuws: er is een nieuwe onderwijsinstelling gevonden voor Jules. Daar krijgt het jongetje les op maat.