Vraag me niet waarom. Het menselijk brein is ondoorgrondelijk. Nu de ethische discussie losbarst of het wel wenselijk is dat de wetenschap in de toekomst stamcelbaby’s zou kunnen kweken, zonder dat daar ei- en zaadcellen voor nodig zijn en zonder dat er de liefdesdaad aan te pas komt, heb ik steeds die oude smartlap van Zwarte Riek in mijn hoofd.