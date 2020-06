Vader Sybrand van Haersma Buma overleden

Sybrand van Haersma Buma met zijn vrouw en vader Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

LEEUWARDEN - De vader Sybrand van Haersma Buma is op 88-jarige leeftijd overleden. Bernhard van Haersma Buma werd vrijdag onwel toen hij aan het zwemmen was in recreatiegebied De Groene Ster in Leeuwarden.