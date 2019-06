NASA: toeristen mogen naar ruimtestation ISS

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, een van de vijf eigenaren van het ISS, heeft de plannen vrijdag aangekondigd. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

HOUSTON - Ruimtetoeristen kunnen over een paar jaar op vakantie naar het internationale ruimtestation ISS. Het complex, 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde, wordt opengesteld voor commerciële ruimtevaart. In het begin is er plek voor twee korte bezoekjes per jaar. Bezoekers betalen enkele tienduizenden dollars per dag. Ze moeten wel de trainingen doorlopen en voldoen aan fysieke eisen.