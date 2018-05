„Zeer terechte uitspraak”, reageert VVD-Kamerlid Wybren van Haga. „De dodenherdenking moet veilig en waardig plaatsvinden. Als mensen willen demonstreren dan doen ze dat maar op een andere dag.” De liberaal is geschokt door de aankondiging van de activisten om vrijdagavond alsnog naar de Dam te trekken om lawaai te maken. „Diep respectloos. Hard aanpakken die lui.”

Ook PVV-Kamerlid Martin Bosma is geschokt dat er types zijn die de rechterlijke uitspraak willen negeren. „Schandalig”, noemt hij het. „De herdenking is een nationale aangelegenheid, een dierbaar moment waarop we samen denken aan onze helden die het hoogste offer brachten. Dat mag niet kapotgemaakt worden door linkse extremisten.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat actievoerders die de uitspraak van de rechter negeren moeten worden opgepakt: „Dan zitten ze maar gewoon vast tijdens de herdenking, want dreigen met een ernstige ordeverstoring kan niet worden geaccepteerd. Het wordt daardoor zelfs gevaarlijk op de Dam.”

Luchtalarm

De christendemocraat is geschrokken over de zitting, daar liet initiatiefnemer Rogier Meijerink weten van plan te zijn om een luchtalarm aan te zetten vlak voor het stiltemoment. „Dat laat zien hoe ziek deze actievoerders zijn”, vindt Van Toorenburg. „Het zijn raddraaiers met scoringsdrift en een compleet gebrek aan inlevingsvermogen.”

D66 spreekt van een „heldere uitspraak” door de rechter.

