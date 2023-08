E-bikediefstal loopt uit de hand: dit jaar mogelijk meer dan 100.000 gevallen

De eerste zes maanden van 2023 laten met 48.000 aangiften van een gestolen e-bike al een enorme stijging van twintig procent zien. „Dat terwijl de piek van diefstallen meestal pas in augustus, september en oktober ligt. Wat dat betreft zijn de signalen alarmerend”, zegt René Middag, projectleider Mobiel Banditisme van de Nationale Politie.

Omdat de bendes zich voortdurend door het land verplaatsen krijgt de politie moeilijk vat op de groepen. „We hebben het hier over goed georganiseerde bendes. Ze hebben zogenaamde ’hubs’ in het land waar ze hun gestolen goederen naartoe transporteren. Dat gebeurt in busjes, waar dan tientallen e-bikes in vervoerd worden. En vanuit deze loodsen worden dan hele ladingen goed gecoördineerd de grens overgebracht om daar in met name Oost-Europa verhandeld te worden”, stelt Middag