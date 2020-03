Felle kritiek in Tweede Kamer op besluit om scholen open te houden: ’Onverantwoord’

In veel andere landen worden scholen juist gesloten, Nederland wil daar liever niet aan. Want, zo redeneert het kabinet, het coronavirus heeft weinig greep op kinderen. Bovendien zou Nederland veel dieper in de penarie raken als hulpverleners met kinderen thuis blijven omdat de scholen op slot gaan. Het besluit kan in de onderwijstop op veel steun rekenen.

In de Kamer leidt het echter tot argwaan. D66-fractieleider Jetten wil zeker weten of het kabinet wel goed heeft gekeken naar de gezondheidsrisico’s voor leraren, leerlingen en hun ouders. PVV-voorman Wilders noemt het ’onverantwoord’ dat het kabinet scholen niet sluit.

Stimuleringspakket economie

Ook veel vragen worden er gesteld over de gevolgen van het coronapakket voor de Nederlandse economie. Snotterende mensen wordt gevraagd thuis te blijven, grote evenementen worden afgeblazen. Werk zo veel mogelijk thuis, is het devies. PvdA-leider Asscher pleit voor een stimuleringspakket voor de economie. VVD’er Veldman wil meer duidelijkheid voor zzp’ers.

En dan de communicatie over de coronacrisis. Die moet beter. „Veel mensen hebben het gevoel dat Nederland steeds een stap achterloopt”, moppert Segers (CU). „ En ik snap die emotie.” Ook CDA-fractieleider Heerma vindt dat het kabinet op dat terrein steken heeft laten vallen.

’Krankzinnig en schandalig’

Een kruiwagen aan kritiek komt van PVV-leider Wilders. „Het is krankzinnig dat het zo lang heeft moeten duren”, zegt hij over de ingrepen. „Schandalig”, noemt hij het dat er nog steeds geen verbod is op vluchten uit risicogebieden.

Volgens premier Rutte is het kabinet dat wel van plan, maar moet goed bekeken worden of cruciale zaken dan nog wel naar ons land vervoerd kunnen worden, zoals medicijnen. Hij snapt dat de nieuwe ingrepen grote gevolgen hebben voor het leven van veel Nederlanders. Hij hoopt op veel steun. „We moeten dit met zijn 17 miljoenen doen.”