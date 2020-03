Hartverscheurend: coronavirus splijt echtpaar (88 en 89)

Dorothy en haar zoon Charlie brachten donderdag een bezoek aan Gene. Maar omdat ze niet in zijn buurt mogen komen, hebben ze een bijzondere manier gevonden om met elkaar te praten. Charlie tikt op zijn telefoon de tekst in die zijn moeder wil zeggen in en houdt dat tegen het raam aan, zodat Gene het kan lezen. Ook belt Dorothy met haar man terwijl ze allebei aan een andere kant van het raam staan. Een fotograaf wist het tafereel vast te leggen.

In het centrum zijn inmiddels negen mensen door het coronavirus overleden. Er is veel kritiek op hoe het virus in het verzorgingstehuis wordt aangepakt. Carmen Gray, wier moeder Susan Haley er verblijft, laat aan CBS weten: „Ze worden gegijzeld.” De man van Bonnie Holstad zit ook in quarantaine: „Het is een soort van een film over een epidemie in een klein stadje en dat ze niet weten hoe ze de situatie aan moeten pakken.” Holstad laat weten dat ze zich veel zorgen om haar man maakt, omdat hij een van de kwetsbare gevallen is, gezien zijn leeftijd en het feit dat hij de ziekte van Parkinson heeft.

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 100.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus.