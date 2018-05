Chloé (22) tijdelijk verlamd door ongeluk in Efteling-attractie

Eerder werd namelijk gemeld dat de vrouw was gaan staan in een bootje van Efteling-attractie Piraña en daardoor ten val was gekomen. Dat bevestigde een woordvoerster van de Efteling zondagmiddag.

’Buiten westen’

Volgens Julia is het echter zo niet gegaan en is ze met haar bootje gebotst. „Ik ben vrij licht, dus door de botsing kreeg ik een klap en raakte ik buiten westen. Een geschrokken vriendin die zich over mij bekommerde, ging staan om mij te helpen.”

Wat er daarna gebeurd, weet Chloé niet meer. „Ik weet alleen nog dat ik bijkwam in de ambulance”, vertelt ze aan Looopings.

’Ik kan bijna niets meer’

In het ziekenhuis bleek dat de vrouw door de klap verlamd is geraakt vanaf haar middel van onder. „Ik kan op dit moment bijna niets meer.”

Het is nog niet duidelijk wanneer Chloé weer volledig is hersteld. „Gelukkig komt het gevoel in mijn benen langzaam weer terug.”

’Vier vrijkaarten’

Chloé zelf is wel geschrokken van alle hatelijke reacties op sociale media. „Mensen schelden me uit en beweren dat dit mijn eigen schuld is, maar ze weten niet waarover ze praten.”

Een woordvoerster van de Efteling laat aan Looopings weten bij hun eerdere verklaring te blijven. „Wel heel vervelend dat een dagje uit zo eindigt. We hebben vier vrijkaarten aangeboden om nog eens terug te kunnen komen.”