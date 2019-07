Jeremy Hunt niet in nieuw kabinet van Johnson

Hunt zei dat hij graag op Buitenlandse Zaken was gebleven. Hem is een andere post aangeboden, maar die heeft hij afgewezen. Daarmee blijft Hunt, die de belangrijkste rivaal was van Johnson in de race om het premierschap, buiten het nieuwe kabinet. Hij keert terug naar het Lagerhuis, waar „de premier mijn volledige steun heeft”, schreef Hunt op Twitter.

Meerdere ministers uit de regering van Theresa May zijn opgestapt of ontslagen sinds Johnson woensdag het stokje overnam. Onder hen Greg Clark (Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie) en minister van Handel Liam Fox.

Ook minister van Defensie Penny Mordaunt zal niet terugkeren in het team van de nieuwe premier. Zij is een brexit-supporter die Johnsons rivaal Jeremy Hunt in de leiderschapsrace steunde. Inmiddels heeft Boris Johnson woensdagavond de belangrijkste posten in zijn kabinet ingevuld.

Dominic Raab wordt minister van Buitenlandse Zaken. Hij geldt als een hardline euroscepticus, die al lang campagne voert om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen. Sajid Javid, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, krijgt de belangrijke post op Financiën. Ben Wallace wordt de nieuwe minister van Defensie, een promotie voor de voormalige minister van Staat voor Veiligheid en Economische Misdaad. Lizz Truss is de nieuwe minister van Handel.

Priti Patel is door Johnson benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken, een politieke comeback voor de voormalige minister van Internationale Ontwikkeling. In 2017 raakte Patel verwikkeld in een politiek schandaal toen bekend werd dat ze tijdens een privéreis naar Israël ontmoetingen met Israëlische politici had gehad, zonder het ministerie van Buitenlandse Zaken of de Britse ambassadeur in Israël daarvan op de hoogte te stellen.