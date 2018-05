Schippers: vervoer over water is veilig

De Onderzoeksraad concludeerde dat de binnenvaart met gevaarlijke stoffen meer veiligheidsmaatregelen moet treffen om bij dichte mist ongevallen te voorkomen. De raad concludeerde dat na bestudering van een ongeval bij de stuw in Grave, waarbij in december een benzeentanker in de mist dwars door de stuw heen voer.

’Veel te ingrijpend’

Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. Ook stelt de raad dat schippers, vaarwegbeheerders en chemiebedrijven bindende afspraken moeten maken over het varen met gevaarlijke stoffen in dichte mist. En Rijkswaterstaat moet de bevoegdheid krijgen bij extreem weer het scheepvaartverkeer stil te leggen. BLN-Schuttevaer vindt dat veel te ingrijpend.

De branchevereniging wil met de betrokken minister en chemiesector in gesprek over de omstandigheden waaronder wel of niet wordt doorgevaren met gevaarlijke stoffen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt nog na over een reactie.