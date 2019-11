Dammer breekt in snikken uit tijdens zaak kinderporno: ’Maak hier einde aan’

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bram Belloni

ZUTPHEN - Wat het Openbaar Ministerie betreft gaat damcoach Henk S. drie maanden de cel in. Ook zou de Culemborgse man volgens de Officier van Justitie (OvJ) negen maanden voorwaardelijk moeten krijgen voor het vervaardigen en in bezit hebben van kinderporno. De 63-jarige damcoach brak maandag in snikken uit in de rechtszaal. „Maakt u hier alstublieft een einde aan. Ik heb niets misdaan”, aldus de geëmotioneerde verdachte.