LIVE OM eist jaar cel tegen damcoach voor filmen onder douche

Dat bleek maandag tijdens de behandeling van de zaak in Zutphen. S. ontkent in alle toonaarden en gaf aan dat hij sowieso in hoger beroep gaat, als hij wordt veroordeeld.

S. (63) organiseerde damtoernooien en nodigde daarvoor denksporters uit binnen- en buitenland uit. Die konden bij hem slapen, in het huis van S. was ruimte zat. Een Wit-Russische dammer ontdekte tijdens zo’n logeerpartij echter een camera in de badkamer, die was weggewerkt in een pak wasmiddel.

De damcoach wordt verdachte van het filmen van zeker twee mensen, onder wie een 15-jarige Surinaamse jongen.

Toen het nieuws in maart van dit jaar naar buiten kwam, ontkende S. dat hij iets fout had gedaan. Volgens hem filmde hij in de badkamer, omdat hij last had van jicht en de aandoening zo in beeld kon krijgen. Die verklaring hield hij ook in de rechtszaal in Zutphen maandag vol.

Bekijk ook: Misbruik in sport ongrijpbaar leed

Onze verslaggever Koen Nederhof is vanaf ongeveer 09.00 uur aanwezig bij de rechtszaak en zal live verslag doen via Twitter: