Sluwe oplichtingstruc: pas op als ’vriendin’ kleinzoon je belt

Het slachtoffer kreeg thuis een telefoontje van een jonge vrouw. Die zei niet meteen haar naam maar liet het slachtoffer raden.

’Kan oma voorschieten?’

Omdat haar kleinzoon net een nieuwe vriendin had, zei ze haar naam. De jonge vrouw aan de andere kant van de lijn bevestigde dat zij dit was. Ze had een heel verhaal over dat ze direct geld nodig had.

De vrouw had een reis van enkele duizenden euro’s geboekt en moest een aanbetaling doen. Ze kon nu niet bij haar geld dus of ‘oma’ het voor wilde schieten en of ze geld in huis had.

’Geld niet in huis’

Het slachtoffer gaf aan dat bedrag niet in huis te hebben en kwam met de oplossing dat het meisje haar verhaal maar aan het reisbureau moest vertellen. Toen ze niet kreeg wat ze wilde, hing de jonge vrouw op.

De bejaarde vrouw vond het een vreemd verhaal en zag dat het telefoonnummer waarmee gebeld was enkel uit nullen bestond. Ook bleken enkele andere vrouwen in het complex waar ze woont door dezelfde jonge vrouw gebeld. Ook zij waren niet in de truc getrapt.

Wees alert!

De politie waarschuwt op te passen als iemand u benadert zonder dat u erom vraagt. Maak niet zomaar geld over en geef nooit een pincode af, is het advies.