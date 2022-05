Finse president en premier: Finland moet snel toetreden tot NAVO

Finland kent door een roerige geschiedenis met buurland Rusland al decennialang een traditie van neutraliteit. Het Scandinavische land wilde lang niets weten van de NAVO, maar door de oorlog in Oekraïne is het denken onder politici en de bevolking plotseling omgeslagen. „Oekraïne heeft laten zien dat ze bereid zijn om een buurland aan te vallen”, zei president Niinistö woensdag al tijdens een persconferentie met de Britse premier Boris Johnson. „De boodschap van Rusland begin dit jaar dat Finland en Zweden niet lid mogen worden heeft ons aan het denken gezet.”

Poetin maakt er al langer geen geheim van dat NAVO-uitbreiding voor hem onbespreekbaar is. De Finse president is daar niet gevoelig voor: „Mijn boodschap zou zijn: kijk in de spiegel, dit heb je zelf over je afgeroepen.”

Met de persoonlijke standpunten van de president en premier is Finland er nog niet. Zaterdag buigen de regerende sociaaldemocraten zich over de NAVO-aspiraties. Finse media verwachten dat de president en de regering zondag officieel een besluit nemen over een aanvraag tot toetreding.

„We hopen dat de nationale stappen die nog nodig zijn om tot deze oplossing te komen, de komende dagen snel worden genomen”, schrijven de Finse president en premier donderdag in een verklaring.

Zweden

Ook Zweden buigt zich zondag over een lidmaatschapsaanvraag. Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is de verwachting dat beide landen willen toetreden. Achter de schermen zijn al wekenlang gesprekken gaande om te zorgen voor een extra snelle toelating. De onderhandelingen starten mogelijk al deze maand, daarna moeten de huidige 30 lidstaten het verdrag nog ratificeren.

Tot die tijd kunnen Finland en Zweden nog geen beroep doen op het beroemde artikel 5 uit het Verdrag van Washington: een aanval op een, is een aanval op allen. De twee landen zitten tijdens de ratificatie door de bestaande lidstaten in een zogeheten ’grijze zone’. De Amerikanen en Britten hebben al toegezegd garant te willen staan voor de veiligheid in deze kwetsbare periode.

Finland is geen onbekende voor de NAVO. Sinds de Russische annexatie van de Krim werkt het land al nauwer samen met de Westerse alliantie.