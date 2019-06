’Cyberaanvallen dreigen maatschappij te ontwrichten’

Nederland is volgens de NCTV bovendien onvoldoende weerbaar en veel te afhankelijk van digitale systemen. „Er zijn nauwelijks terugvalopties of analoge alternatieven”, staat in het jaarrapport. De grootste digitale dreiging komt uit China, Iran en Rusland in de vorm van spionage, verstoring en sabotage. „ Verreweg de grootste dreiging van economische spionage komt uit China. Voor Rusland is ons land een interessant doelwit van spionage vanwege onder andere MH17.” Die landen hebben ’offensieve cyberprogramma’s’ die ten koste gaan van Nederlandse belangen. Die programma’s moeten vooral zorgen voor het behalen met militaire, politieke, economische of ideologische doelen, luidt de waarschuwing van de waakhond.

Nederland is momenteel te kwetsbaar omdat we voor de aanschaf van computersystemen (zogeheten software en hardware) te afhankelijk zijn van een klein aantal landen ’met veranderende intenties’, merkt de coordinator op. Zo worstelt het kabinet op dit moment met de aanleg van 5G door het Chinese telecombedrijf Huawei. Volgens onze veiligheidsdiensten lopen we daarmee het risico dat data in handen komen van Chinese veiligheidsdiensten.

De belangrijkste systemen in ons land kunnen uitvallen omdat alles is gedigitaliseerd, merkt de NCTV op in het jaarrapport. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot de uitval van gas, water of elektra. „ Dit hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een cyberaanval, een simpele fout kan al forse gevolgen hebben.” In ons land valt volgens de waakhond nog een flinke inhaalslag te maken om weerbaarder te worden voor de cyberdreiging. „Organisaties worden nog steeds succesvol aangevallen met eenvoudige methoden. Incidenten hadden voorkomen kunnen worden en schade had beperkter kunnen zijn door het nemen van basismaatregelen.”

Volgens Grapperhaus schetst de NCTV ’een zorgwekkend beeld’. De minister wil met extra maatregelen de dreiging te lijf gaan. Daarvoor trekt het kabinet jaarlijks 95 miljoen euro extra uit. Met dat geld moeten nieuwe systemen worden aangeschaft en getest. Bovendien wil de bewindsman flink investeren in toezicht door cyberspecialisten aan te trekken. „Met het oog op de nationale veiligheid moeten we een extra stap zetten om Nederland te beschermen tegen kwaadwillende landen of cybercriminelen.”